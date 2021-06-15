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В Башкирии мальчик, которого забрали в детдом из-за отсутствия ремонта дома, вышел из комы

В Башкирии мальчик, которого забрали в детдом из-за отсутствия ремонта дома, вышел из комы

19:00, 15 июн 2021

Состояние 12-летнего Вани из Стерлитамака, которого органы опеки забрали в детский дом из-за плохих жилищных условий, улучшилось. Ребенок вышел из комы, "но он слабый"

"Ваню перевели с реанимации в палату-бокс. Слава богу. Уже сегодня попросил вкусняшки. Спасибо Всем, кто переживает и беспокоится о Ванечке", - написала волонтер Регина, которая помогает семье мальчика.

Напомним, что после того, как Ваню забрали в детдом, волонтеры помогли его маме сделать ремонт. Мальчик вернулся домой, собирался поступать в кадетский класс. Во время медкомиссии у него нашли лейкоз – рак крови.

Ранее сообщалось о том, что спортсмены волейбольного клуба "Тархан" из Стерлитамака полгода не получают зарплату.

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Теги: Стерлитамакский район
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