Жители одного из районов Башкирии сообщили о нашествии саранчи

19:07, 15 июн 2021

Житель Баймакского района Башкирии Ильсур И. сообщил в социальных сетях о небывалом количестве саранчи. В качестве доказательства мужчина опубликовал видео, кадры которого передают не самую приятную картину нашествия насекомых.







– Баймакский район. Между населенными пунктами Билялово Уметбаево происходит миграция саранчи. Засуха, непарный шелкопряд, теперь еще саранча, – подписал видеоряд мужчина.



На опубликованных кадрах видеоролика видно, как насекомые заполонили всю дорогу между населенными пунктами, видно также, как периодически саранча попадает на стекло. В качестве доказательства Ильсур также продемонстрировал бампер своего автомобиля, облепленный мертвой саранчой.

Ранее сообщалось о том, что в Баймакском районе заблудилась пожилая женщина.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Ильсура Ильназарова Вконтакте