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Жители одного из районов Башкирии сообщили о нашествии саранчи

Жители одного из районов Башкирии сообщили о нашествии саранчи

19:07, 15 июн 2021

Житель Баймакского района Башкирии Ильсур И. сообщил в социальных сетях о небывалом количестве саранчи. В качестве доказательства мужчина опубликовал видео, кадры которого передают не самую приятную картину нашествия насекомых.

– Баймакский район. Между населенными пунктами Билялово Уметбаево происходит миграция саранчи. Засуха, непарный шелкопряд, теперь еще саранча, – подписал видеоряд мужчина.

На опубликованных кадрах видеоролика видно, как насекомые заполонили всю дорогу между населенными пунктами, видно также, как периодически саранча попадает на стекло. В качестве доказательства Ильсур также продемонстрировал бампер своего автомобиля, облепленный мертвой саранчой.

Ранее сообщалось о том, что в Баймакском районе заблудилась пожилая женщина.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Ильсура Ильназарова Вконтакте

Теги: Баймакский район
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