В Башкирии прогнозируется град

08:33, 16 июн 2021

Специалисты Гидрометцентра Башкирии дали прогноз погоды на ближайшие сутки. По имеющимся сведениям в республике прогнозируются грозы, град и жара.







16 июля, местами пройдет небольшой дождь с грозой. Ветер восточный с переходом на южный умеренный, в дневное время его порывы усилятся. В ночное время температура воздуха составит +15°, +20°, в горных районах +10°. В дневное время потеплеет до +28°, +33°.



В четверг, 17 июля, прогнозируются небольшие осадки, в некоторых районах гроза, град. Ветер южный с переходом на западный умеренный, местами сильные порывы. Столбик указателя температуры в ночное время покажет +15°, +20°, в дневное время +23°, +28°, на юго-востоке Башкирии +33°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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