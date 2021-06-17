В Башкирии прогнозируются ливни и сильный ветер

09:41, 17 июн 2021

Синоптики Башгидромета сообщили, что в республике прогнозируется неблагоприятная погода в ближайшие двое суток. Согласно расчетам 16 и 17 июня обещают осадки с грозами, сопровождающиеся шквалистым ветром.







17 июня прогнозируется сильный ветер. В ночное время температура воздуха составит 15-20°, по востоку до +10°, в дневное время 22-27°, по югу до 32°.



18 июня местами пройдут кратковременные осадки. Ветер северный умеренный, в некоторых районах порывы до сильного. В ночное время температура воздуха составит 7-12°, по югу до 17°, в дневное время 18-23°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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Фото: из архива newsbash.ru