В Башкирии прогнозируются ливни и сильный ветер
09:41, 17 июн 2021
Синоптики Башгидромета сообщили, что в республике прогнозируется неблагоприятная погода в ближайшие двое суток. Согласно расчетам 16 и 17 июня обещают осадки с грозами, сопровождающиеся шквалистым ветром.
17 июня прогнозируется сильный ветер. В ночное время температура воздуха составит 15-20°, по востоку до +10°, в дневное время 22-27°, по югу до 32°.
18 июня местами пройдут кратковременные осадки. Ветер северный умеренный, в некоторых районах порывы до сильного. В ночное время температура воздуха составит 7-12°, по югу до 17°, в дневное время 18-23°.
Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather
Фото: из архива newsbash.ru
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