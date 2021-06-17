Каринэ Хабирова призвала «спасти себя и других»

20:34, 17 июн 2021

Супруга Главы Башкортостана опубликовала в социальных сетях пост с призывом ко всем жителям республики. Она написала о том, что пришло время, когда «наша собственная жизнь и безопасность наших близких зависит только от нас».







«Моя семья привита! СПАСАЯ СЕБЯ — СПАСАЕМ ДРУГИХ!» — подчеркнула Каринэ Хабирова, призывая жителей Башкирии сделать вакцину от новой коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии могут ужесточить режим повышенной готовности. По словам главного санитарного врача Башкирии Анны Казак, в России началась новая волна заражений из-за отпусков, послаблений карантина и школьных каникул. Министр здравоохранения Максим Забелин отметил, что коечный фонд COVID-госпиталей в республике почти полностью заполнен заболевшими.







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Фото: соцсети