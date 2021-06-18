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В Башкирии станет прохладнее

В Башкирии станет прохладнее

09:29, 18 июн 2021

В Башгидрометцентре рассказали об характере погоды в Башкирии в ближайшие двое суток. В соответствии с прогнозом метеорологов, грозы в республике прекратятся.

18 июня, кратковременные осадки пройдут в некоторых районах в ночное время. В дневное время значительных осадков не предвидится. Ветер северный умеренный. В ночное время температура воздуха составит +8°, +13°, в дневное время +18°, +23°.

19 июня, ожидается  солнечная погода без осадков. Западный ветер будет умеренный. В ночное время похолодает до +5°, +10°, в дневное время воздух прогреется до +22°, +27°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Теги: погода
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