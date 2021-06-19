В Башкирии прогнозируется повышение температуры

11:14, 19 июн 2021

Метеорологи Гидрометцентра Башкирии сообщили об изменении погоды в республике. Согласно информации специалистов, через территорию региона проходит прохладный фронт, по причине чего наблюдаются осадки и грозы, а также падение температуры до 18-23°.







В выходные, подчеркивается в информации, прогнозируется повышение температуры. В ночное время до 11-16°, в горах до +6°, в дневное время 20 июня до 25-30°. Скандинавский антициклон снизит вероятность осадков.



В ближайшие 5 дней среднесуточная температура окружающего воздуха будет выше нормы на 2-3°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Ранее сообщалось о том, что в Буздякском районе Башкирии выпал крупный град. Фотографиями и видео разгула поделились местные жители в соцсетях.





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