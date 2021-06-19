«Вот так Вы заботитесь о своем народе?»: жители Башкирии просят Хабирова принять экстренные меры

17:38, 19 июн 2021

Жители Башкирии массово пишут комментарии на странице главы республики Хабирова и просят отменить массовые международные мероприятия. Это связано с жесткими ограничениями, которые введены в Башкирии — даже в ресторан можно будет ходить либо вакцинированным, либо с ПЦР-тестом.







«Если так плохо в Башкирии с коронавирусом — отменяйте Фольклориаду 2020, WorldSkillы Russia. Принудительная вакцинация не мытьем, так катаньем. Сделайте бесплатные проверки на антитела, а потом только вакцинацию предлагайте», — написал Александр Николаев и получил поддержку от других жителей.



«Почему с такой обстановкой Фольклориаду не отменяете ? Кто даст гарантию, что представители из других стран не привезут какую-нибудь заразу? Вот так Вы заботитесь о своем народе?», — задается вопросом Вероника Нигматуллина.

«Отмените Фольклориаду! Это же массовое скопление людей, да ещё и разьедутся по всей Башкирии! Вы уверены, что после врачи справятся? Не подставляйте людей! Отмените!», — написала на эмоциях Яна Огурцова.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram