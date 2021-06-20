В Минтруда назвали условие, при котором непривитых россиян могут отстранить от работы
07:53, 20 июн 2021
Работодатель имеет право отстранить от работы сотрудника, который отказался от обязательной вакцинации. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить», — передает слова министра ТАСС.
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