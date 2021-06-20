В Минтруда назвали условие, при котором непривитых россиян могут отстранить от работы

07:53, 20 июн 2021

Работодатель имеет право отстранить от работы сотрудника, который отказался от обязательной вакцинации. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.







«Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить», — передает слова министра ТАСС.

По теме:

"Делают непривитых граждан изгоями": Сергей Миронов раскритиковал указ Главы Башкирии

В России с 1 июля 2021 года начнется диспансеризация для переболевших COVID-19

Минздрав Башкирии: наличие антител не является противопоказанием к вакцинации

"Наша цель - защита ответственных жителей": Хабиров об изменениях в указе о режиме повышенной готовности

Глава Башкирии поправками в указ ввел новые ограничения, из-за роста заболевших коронавирусом





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram