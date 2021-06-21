В Башкирии будет жарко и без дождей

09:17, 21 июн 2021

В Башкирии в ближайшие два дня установится привычная для лета погода. Прогноз приводят синоптики Башгидромета.







В республике 21 июня существенных осадков не ожидается. Ветер северный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем составит 23-28°.



Во вторник, 22 июня, так же без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит 13-18°, днем 27-32°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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