В Уфе, во время третьей волны ковида, хотят устроить крупный концерт для выпускников

13:59, 21 июн 2021

В мэрии Уфы сообщили о предстоящем грандиозном концерте, посвященном выпускникам школ этого года. Он пройдет в парке «Кашкадан» 26 июня, начало мероприятия в 18 часов. Об этом стало известно накануне, 20 июня.







— Программа включает в себя праздничный концерт с участием победителей музыкального конкурса «Уфимская волна», а также увлекательные игры и конкурсы. Не пропустите, скучать не придется, — заявили в городской администрации.



Тем временем глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 21 июня, на оперативке в правительстве высказался о проведении выпускных в самих школах. По его словам, решение о формате празднования принимает каждое учреждение самостоятельно.





— Я прошу собрать директоров перед этим, во-первых, объяснить, что коронавирус не ушел, существуют такие меры. Второе — общественная безопасность. Я прошу с МВД проговорить для того, чтобы в этот день были усилены меры общественной безопасности, в том числе и в ночное время, немножко позже, когда кто-то загуляется, — говорит руководитель республики.

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