В Уфе составили 145 административных протоколов за нарушение масочного режима в общественном транспорте

17:10, 21 июн 2021

В Башкирии усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Сегодня, 21 июня, прошли рейды на дорогах Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта республики.







Проверку прошли несколько десятков автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. Сотрудники регионального Роспотребнадзора, ГИБДД РБ и полиция дежурили на остановке «Округ Галле». О необходимости ношения масок в общественном транспорте с марта 2020 года напомнили не только пассажирам, но и кондукторам, водителям.



Сообщается, что с момента начала пандемии в республики было проведено 283 рейда, о выявленных нарушениях составлено 145 административных протоколов. Нарушителям грозят штрафные санкции. Для граждан они составляют от тысячи до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.





«Большинство пассажиров имеют при себе средства индивидуальной защиты, но не пользуются ими. Общественный транспорт относится к местам массового скопления людей, где опасность заражения инфекциями особенно высока», — поделился и.о. начальника отдела пассажирского автомобильного транспорта Минтранса РБ Динар Сафиуллин.

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Фото: из архива newsbash.ru