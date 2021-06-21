В Уфе составили 145 административных протоколов за нарушение масочного режима в общественном транспорте
17:10, 21 июн 2021
В Башкирии усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Сегодня, 21 июня, прошли рейды на дорогах Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта республики.
Проверку прошли несколько десятков автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. Сотрудники регионального Роспотребнадзора, ГИБДД РБ и полиция дежурили на остановке «Округ Галле». О необходимости ношения масок в общественном транспорте с марта 2020 года напомнили не только пассажирам, но и кондукторам, водителям.
Сообщается, что с момента начала пандемии в республики было проведено 283 рейда, о выявленных нарушениях составлено 145 административных протоколов. Нарушителям грозят штрафные санкции. Для граждан они составляют от тысячи до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.