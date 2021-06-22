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В Уфе из 1400 свечей зажгли портрет генерала Шаймуратова

В Уфе из 1400 свечей зажгли портрет генерала Шаймуратова

09:39, 22 июн 2021

В Уфе на Советской площади в ночь с 21 на 22 июня прошла патриотическая акция, приуроченная ко Дню памяти и скорби. Об этом сегодня, 22 июня, сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров — он лично присутствовал на мероприятии.

В эту ночь из 1418 свечей сложили портрет генерала Шаймуратова, памятник которому планируют установить на площади в ходе ее реконструкции.

— 1418 свечей мы зажгли сегодня, чтобы из горящих огоньков появился образ легендарного Героя России, настоящего сына Башкортостана — генерала Шаймуратова, — рассказал глава администрации Хабирова Александр Сидякин. — Именно столько дней длилась война, которая началась 80 лет назад.
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Источник: ufa1.ru
Фото: Радий Хабиров / Vk.com

Теги: Уфа
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