В Стерлитамаке от неизвестного химического вещества пожухли деревья

10:06, 22 июн 2021

— Утром вышла из дома на работу, и будто в лицо плеснули кислотой! В глазах и горле сильное жжение, до слез и невозможности дышать. Через несколько минут разболелась голова. Нас травят газом, не иначе! — утверждает жительница города.







Сообщение об этом появилось на портале «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан». По словам авторов, от неизвестного химического вещества во дворе даже пожухли листья деревьев. Подозрение жильцов дома падает на одно из ближайших промышленных предприятий. Но привлечь виновных к ответственности не получается: обращения в администрацию города остаются без ответа. Эта ситуация не первая, и сами стерлитамакцы называют происходящее не иначе, как «травлей газами».

— Ощущение, что нас попросту добивают этими ядовитыми выбросами. Разрушение экологии и здоровья людей нужно немедленно прекратить, а виновных — наказать! — резюмируют авторы обращения.

Последствия химической атаки хорошо видны на приложенных фотографиях. Листья деревьев как будто высохли от воздействия неизвестного вещества. На данный момент обращение жителей Стерлитамака к Радию Хабирову еще не получило официального ответа.





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