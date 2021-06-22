Мифы о вакцинации от коронавируса: ответы ученых

12:08, 22 июн 2021

Башкирские ученые развеяли 4 мифа, которые касаются вакцины против коронавирусной инфекции. Мнения специалистов опубликовало ИА «Башинформ».







В первом мифе идет речь о том, что вакцина – пустышка, так как после нее люди все равно заболевают. Ректор БГМУ Валентин Павлов отметил, что препарат на 100% защищает именно от тяжелого течения болезни, а не от самой инфекции. Также он добавил, что эффективность вакцины по-прежнему на уровне более 90%. Второе сомнительное утверждение – лекарство меняет код ДНК. Доктор биологических наук Эльза Хуснутдинова категорически заявила, что подобное невозможно. Вакцина попросту не взаимодействует с ДНК.



Еще одно заблуждение связано с тем, что за прививкой может последовать бездетность. Не может – уверены специалисты. Заместитель главного врача уфимского инфекционного госпиталя Айгуль Галиева сказала, что этот вопрос изучался отдельно. Никакой связи между вакциной и зачатием, беременностью и рождением нет. Правда, стоит тут же отметить, что для рожениц все-таки разрабатывается отдельный препарат. Последнее утверждение связано с переболевшими, — если перенес ковид, то прививаться не стоит. Однако, по словам доктора медицинских наук Виля Тимербулатова, иммунитет выздоровевших пациентов слабее того, который появляется после вакцины. Кроме того, естественная защита может не справиться с новыми штаммами.

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