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В Башкирии жара не отступает

В Башкирии жара не отступает

09:27, 23 июн 2021

Синоптики Башгидромета рассказали, что 22 и 23 июня в Башкирии прогнозируется знойная погода. Тем не менее возможны грозы и небольшие осадки. Во воремя гроз, пояснили метеорологи, возможны порывистый ветер. 

23 июня в дневное время местами пройдет небольшой дождь, гроза, град. Ветер северо-западных, северных направлений, в ночное время умеренный, в дневное время при грозе сильные порывы. В ночное время температура воздуха составит 15-20°, местами 8-13°, в дневное время 27-32°.

24 июня в ночное время местами пройдут кратковременные осадки, гроза, в дневное время без значительных осадков. Ветер северный с переходом на восточный умеренный. В ночное время температура воздуха составит 13-18°, по северо-востоку до 8°, в дневное время 26-31°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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