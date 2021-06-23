Жители Ишимбайского района Башкирии пожаловались на разрушающийся мост

10:22, 23 июн 2021

Жалобу на портал Электронной приемной органов власти Республики Башкортостан написали жители села Янги-Юрт Ишимбайского района. По их словам, деревянный мост через реку Зиган находится в ужасающем состоянии.







— В последние годы мы стараемся не ходить по нему, боимся. Некоторое время назад в деревне работал «Газпром», для своих нужд они соорудили временный насыпной мост. Но каждую весну он сужается до ширины тропинки, так что это — не выход, — говорят авторы жалобы.



По словам жителей, с просьбой о восстановлении старого моста они обращались в Янурусовский сельсовет. Однако там инициативу проигнорировали. Приходится пользоваться временной переправой газовиков, но это тоже опасно. Ведь «времянка» должна быть надежна лишь при проведении работ, потом за ее состояние никто не поручится. Уже сейчас селяне говорят о появившихся там ямах и колдобинах.





— С этим вопросом необходимо разобраться. Мост нам очень нужен, и он должен быть надежным, безопасным. Строился он давным-давно, в другие времена. Не исключено, что сейчас нужно вновь назначить ответственную организацию. Вопрос не терпит отлагательств! — резюмируют жители деревни Янги-Юрт.

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