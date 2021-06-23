Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Жители Ишимбайского района Башкирии пожаловались на разрушающийся мост

Жители Ишимбайского района Башкирии пожаловались на разрушающийся мост

10:22, 23 июн 2021

Жалобу на портал Электронной приемной органов власти Республики Башкортостан написали жители села Янги-Юрт Ишимбайского района. По их словам, деревянный мост через реку Зиган находится в ужасающем состоянии.

— В последние годы мы стараемся не ходить по нему, боимся. Некоторое время назад в деревне работал «Газпром», для своих нужд они соорудили временный насыпной мост. Но каждую весну он сужается до ширины тропинки, так что это — не выход, — говорят авторы жалобы.

По словам жителей, с просьбой о восстановлении старого моста они обращались в Янурусовский сельсовет. Однако там инициативу проигнорировали. Приходится пользоваться временной переправой газовиков, но это тоже опасно. Ведь «времянка» должна быть надежна лишь при проведении работ, потом за ее состояние никто не поручится. Уже сейчас селяне говорят о появившихся там ямах и колдобинах.


— С этим вопросом необходимо разобраться. Мост нам очень нужен, и он должен быть надежным, безопасным. Строился он давным-давно, в другие времена. Не исключено, что сейчас нужно вновь назначить ответственную организацию. Вопрос не терпит отлагательств! — резюмируют жители деревни Янги-Юрт.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Теги: Ишимбайский район
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: