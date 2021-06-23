Стали известны сроки проведения Всероссийской переписи населения-2021

14:36, 23 июн 2021

Правительство России утвердило сроки проведения переписи населения. Она пройдет с 1 по 31 октября 2021 года, сообщает Медиаофис российской переписи населения.



«Подписано постановление правительства Российской Федерации. Оно устанавливает сроки проведения Всероссийской переписи населения — с 1 по 31 октября 2021 года», — сообщается на официальном сайте переписи населения. Первые итоги процедуры будут подведены к концу 2021 года, а окончательные итоги планируется подвести до конца 2022 года.



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