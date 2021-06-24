В Башкирии синоптики предупредили об опасной погоде

09:18, 24 июн 2021

Синоптики Башгидромета рассказали о прогнозе погоды на 24 и 25 июня. Метеороглоги предупреждают о сильном ветре, грозах, граде и дождях.







24 июня в дневное время без значительных осадков. Ветер предвидится северный, северо-восточный умеренный, в ночное время местами усиление шквалистого ветра. Температура окружающего воздуха в дневное время составит 26-31°, по востоку до 21°.



25 июня в ночное время без значительных осадков, в дневное время местами кратковременные осадки, гроза. Ветер переменных направлений слабый, в дневное время местами шквалистое усиление до сильного. В ночное время температура воздуха составит 14-19°, по востоку до 9°, в дневное время 28-33°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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