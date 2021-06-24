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В Башкирии разыграли квартиру среди вакцинировавшихся от коронавируса

В Башкирии разыграли квартиру среди вакцинировавшихся от коронавируса

09:30, 24 июн 2021

Жительница Уфы Тамара Александровна выиграла однокомнатную квартиру во время акции «Здоровая Уфа». Женщина сделала прививку  28 мая в городской клинической больнице №8. Еще десять участников акции стали обладателями айфонов.

«Все данные по вакцинированным, принявшим участие в розыгрыше, проверялись комиссией. Данные победителей сегодняшней акции также подтверждались членами комиссии», –отметили в администрации Уфы.

Всего, по информации пресс-службы мэрии, переданной со ссылкой на Фонд социального, культурного и экономического развития Уфы, в розыгрыше зарегистрировался 38 631 участник. Стимулирующая акция проходила с 14 мая по 20 июня 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что Хабиров запретил проводить личные приемы граждан в органах местного самоуправления без справки о вакцинации. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: администрация Уфы

Теги: Коронавирус в Башкирии
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