В Башкирии разыграли квартиру среди вакцинировавшихся от коронавируса
09:30, 24 июн 2021
Жительница Уфы Тамара Александровна выиграла однокомнатную квартиру во время акции «Здоровая Уфа». Женщина сделала прививку 28 мая в городской клинической больнице №8. Еще десять участников акции стали обладателями айфонов.
«Все данные по вакцинированным, принявшим участие в розыгрыше, проверялись комиссией. Данные победителей сегодняшней акции также подтверждались членами комиссии», –отметили в администрации Уфы.
Всего, по информации пресс-службы мэрии, переданной со ссылкой на Фонд социального, культурного и экономического развития Уфы, в розыгрыше зарегистрировался 38 631 участник. Стимулирующая акция проходила с 14 мая по 20 июня 2021 года.
Ранее сообщалось о том, что Хабиров запретил проводить личные приемы граждан в органах местного самоуправления без справки о вакцинации.