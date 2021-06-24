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В Стерлитамакском районе Башкирии птицефабрика сливает куриный помет рядом с деревней

В Стерлитамакском районе Башкирии птицефабрика сливает куриный помет рядом с деревней

10:36, 24 июн 2021

Свою жалобу они опубликовали на портале «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан». По словам селян, на поле под их окнами отходы свозятся с птицефабрики «Ашкадарская».

— Земля принадлежит совхозу «Рощинский».При этом почва не перекапывается, ее плодородный слой просто разрушается. От создавшегося зловония мы просто не можем дышать, а еще очень сильно досаждают мухи, — утверждают жители Рязановки.

По их словам, проблема появилась еще в мае. С тех пор куриный под их окна свозится и днем и ночью. Находиться на улице стало просто невыносимо, запах влияет на эмоциональное состояние людей. Не исключено, что есть риск распространения паразитирующих насекомых.

Учитывая это, селяне просят направить к ним административную комиссию. Вопросы вызывает не только деятельность птицефабрики «Ашкадарская», но и совхоза «Рощинский». Возможный ущерб экологии от неправомерных действий аграриев еще предстоит оценить.

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Источник: proural.info
Фото: pixabay

Теги: Стерлитамакский район
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