Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В России отказавшихся от вакцинации лишат зарплаты и отпуска

В России отказавшихся от вакцинации лишат зарплаты и отпуска

10:51, 24 июн 2021

В период отстранения от работы сотруднику, который не прошел вакцинацию, не начисляется зарплата и не включается в стаж, дающий право на отпуск. Об этом сообщается в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Подлежащие обязательной вакцинации граждане могут отказаться прививаться, но тогда они должны быть отстранены от работы», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Оперштаб. Период отстранения от работы не будет зачисляться в трудовой стаж. Отмечается, что наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинирования от коронавируса. «Сейчас не системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса», подытожили там.

Ранее сообщалось о том, что в России хотят на подростках испытать вакцину от коронавируса.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ura.news

Теги: Коронавирус в Башкирии
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: