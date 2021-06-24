В России отказавшихся от вакцинации лишат зарплаты и отпуска

10:51, 24 июн 2021

В период отстранения от работы сотруднику, который не прошел вакцинацию, не начисляется зарплата и не включается в стаж, дающий право на отпуск. Об этом сообщается в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.







«Подлежащие обязательной вакцинации граждане могут отказаться прививаться, но тогда они должны быть отстранены от работы», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Оперштаб. Период отстранения от работы не будет зачисляться в трудовой стаж. Отмечается, что наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинирования от коронавируса. «Сейчас не системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса», подытожили там.

Ранее сообщалось о том, что в России хотят на подростках испытать вакцину от коронавируса.





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