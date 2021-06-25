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В Башкирии жара не спадет, местами возможен град

В Башкирии жара не спадет, местами возможен град

09:21, 25 июн 2021

Согласно прогнозам метеорологов, в Республике Башкортостан в ближайшие двое суток сохранится жаркая погода. Однако в регионе не исключаются осадки в виде дождя и града.

25 июня, местами прогнозируются небольшие дожди с грозами. Ветер северо-западный умеренный, возможны порывы до сильного. В ночное время температура окружающего воздуха составит +14°, +19°, в восточных районах опустится до +9°. В дневное время воздух прогреется до +28°, +33°.

В субботу, 26 июня, вероятность выпадения осадков сохранится, прогнозируются дожди с грозами и града. Ветер переменных направлений умеренный, местами со шквалистым усилением. В ночное время температура воздуха составит +15°, +20°, в дневное время +28°, +33°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Фото: из архива newsbash.ru

Теги: погода
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