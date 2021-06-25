В Башкирии назвали города с самым грязным воздухом

11:16, 25 июн 2021

Наиболее загрязненными территориями по удельному весу проб атмосферного воздуха с превышением ПДК в 2020 году признаны города Салават (0,52%), Стерлитамак (0,47%), Ишимбай (0,45%), Уфа (0,36%) и Благовещенск (0,25%).







Такое мнение озвучила Анна Казак, руководитель управления роспортебнадзора Башкирии.



Известно, что 15 июня госдумой был принят законопроект, согласно которому у всех городов России, и Башкирии в том числе, появятся ограничения на выбросы.



В связи с этим в министерстве природопользования и экологии Башкирии планируется внести в список городов с загрязненным воздухом Уфу, Стерлитамак и Салават.

В министерстве считают, что работа по расчетам загрязнения воздуха в этих городах, может занять больше года.



Напомним, что за минувшие полтора месяца жители Уфы неоднократно жаловались на неприятный запах на улицах.



Ранее сообщалось о том, что в столице Башкирии устанавливают источник выброса в воздух 5 вредных веществ.





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