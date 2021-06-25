В Роспотребнадзоре Башкирии считают химический запах в Уфе безопасным для горожан

16:16, 25 июн 2021

Сегодня, 25 июня, состоялся брифинг, где обсудили ситуацию с многочисленными жалобами на химический запах и смог в Уфе. По словам главы Роспотребнадзора в Башкирии Анны Казак, сообщения об этом начали поступать еще с 25 мая.







За месяц Управление получило более 150 обращений. Это значит, что химический запах появился в столице до пожара на полигоне в Черкассах. Несмотря на многократное превышение допустимых показателей в течение долгого времени, выявленное в ходе лабораторных исследований, эксперты уверены, этот воздух безопасен для людей.

— У нас установлены превышения концентрации вредных веществ. Но угроза жизни и здоровью преждевременна, этого нет на сегодняшний день, — отметила Анна Казак.

— У нас за прошедший месяц не было обращений, связанных с неприятным запахом, которые бы потребовали госпитализации или срочной медицинской помощи. Данная информация не зафиксирована ни в одной из организаций, — добавил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Ранее мэр Уфы назвал причину едкого запаха в городе.





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