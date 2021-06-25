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В Роструде рассказали, что грозит непривитому от коронавируса работнику

В Роструде рассказали, что грозит непривитому от коронавируса работнику

21:42, 25 июн 2021

В Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф опубликовано разъяснение Роструда, что согласно Федеральному закону, сотрудника без профилактических прививок могут отстранить от работ, связанных с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

«Трудовым кодексом предусмотрена возможность отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей. В абзаце 8 части 1 статьи 76 ТК РФ уточнено, что отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации», - передается в сообщении.

Согласно закону об иммунопрофилактике инфекционных болезней, отсутствие профилактических прививок может привести к отказу в приеме на работу или к отстранению граждан от работ. Вакцина, как отмечается в сообщении, необходима, когда речь идет о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении. 

Также по законодательству предусмотрено, что выносится при угрозе возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний постановление о проведении профилактических прививок главными санитарными врачами и их замами в субъектах. В настоящий момент такое постановление принято  в 10 регионах страны. 

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Источник: gorobzor.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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