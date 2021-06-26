Выходные в Башкирии пройдут с грозами, жарой и градом
10:17, 26 июн 2021
Синоптики Башгидромета сообщил о прогнозе погоды на ближайшие двое суток. В выходные, 26 и 27 июня, обещают дожди, ливни, град, грозы и усиление ветра.
26 июня местами пройдут небольшие осадки, грозы, в дневное время местами ливни и град. Ветер северо-западный умеренный, при грозах шквалистое усиление ветра до сильного. В ночное время температура воздуха составит 14-19°, в дневное время 28-33°.
27 июня местами кратковременные осадки. Ветер переменных направлений слабый, в дневное время местами шквалистый ветер. В ночное время температура воздуха составит 15-20°, в дневное время 27-32°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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