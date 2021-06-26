Росгвардейца из Башкирии, погибшего при крушении вертолета, наградят посмертно

11:40, 26 июн 2021

Экипаж вертолета Ми-8 Росгвардии, потерпевшего крушение в Санкт-Петербурге, посмертно наградят за мужество и героизм. Об этом сообщает ТАСС.







Уроженец Башкирии старший лейтенант Рамиль Сулейманов, а также майор Николай Мулюкин и капитан Денис Куликов будут представлены к государственным наградам.

— Летчики пытались произвести посадку вертолета и до последнего уводили падающую машину от жилых домов населенного пункта, не допустив гибели гражданского населения. Место падения вертолета находится менее чем в 200 метрах от жилых строений, — рассказал командующий Северо-Западным округом Росгвардии Павел Дашков.

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