В России наблюдается резкий всплеск мошенничеств со справками о вакцинации

12:54, 26 июн 2021

Количество объявлений о продаже фальшивых справок о вакцинации от коронавируса с мая выросло в два раза. Об этом сообщил ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Евгений Егоров.







«С 16 июня выявили 61 предложение по продаже сертификатов вакцинации, что в два раза превышает количество предложений, выявленных за весь май», — передает РБК со ссылкой на Егорова. Он отметил, что такая ситуация в России наблюдается после введения обязательной вакцинации в некоторых регионах.



Аналитик подчеркнул, что цена таких сертификатов может достигать 25 тысяч рублей. При этом мошенники могут также заносить сведения о ложной вакцинации в государственный реестр.

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Фото: osnmedia.ru