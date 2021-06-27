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В Башкирии воздух прогреется до +35 градусов

В Башкирии воздух прогреется до +35 градусов

10:47, 27 июн 2021

Жаркая погода не отступает от Башкирии, в начале недели столбики термометров поднимутся до +35°. О погоде на ближайшие дни сообщил Башгидромет.

Если в воскресенье, 27 июня, при 28-33° и переменном ветре до 5 м/с местами еще возможны дожди и даже гроза, то в последующие два дня в республике будет преимущественно без осадков.

В ночь температура воздуха упадет до 16-21°, а днем 28 и 29 июня при слабом переменном ветре поднимется до 30-35°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: ufa.aif.ru

Теги: погода
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