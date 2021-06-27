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Уровень воды в реках Башкирии достиг исторического минимума

Уровень воды в реках Башкирии достиг исторического минимума

11:25, 27 июн 2021

Уровень воды на главных реках Башкирии приближается к минимальным значениям за всю историю наблюдений. 26 июня 2021 года уровень реки Белая у Монумента Дружбы, по данным Башгидромета, составил «минус 123 сантиметра» от нуля поста. Исторический минимум за весь 130-летний период наблюдения был зафиксирован с 21 по 29 сентября 2010 года на отметке «минус 155 см».

С начала июня уровень Белой в районе Уфы упал более чем на 35 сантиметров. С учетом перспектив сохранения сухой и жаркой погоды, зафиксированный осенью 2010 года исторический минимум может быть перекрыт уже в первой половине июля.

Понижение уровня рек Белая и Уфа может привести к ухудшению качества воды подрусловых водозаборов и остановить грузопассажирские перевозки судов. Одновременно в связи с маловодьем ухудшается качество поверхностных вод, что негативно влияет на биосферу. Маловодный период также может привести к проблемам с водоснабжением промышленных предприятий.

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Источник: www.bashinform.ru

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