В Уфе стая собак попыталась содрать госномер с автомобиля (видео)
21:04, 27 июн 2021
В Уфе стая собак пыталась украсть номер с автомобиля. Забавный случай произошел во дворе дома по улице Бикбая и попал на камеру видеонаблюдения.
На кадрах видно, как свора дворняг бегала возле припаркованных автомобилей. И тут один из псов решил зубами оторвать номер с машины. К нему присоединился его сородич. Полностью сорвать табличку им не удалось. Помешала сигнализация. Пользователи соцсетей предположили, что хозяин машины как-то насолил дворнягам, возможно, не захотел поделиться чем-нибудь вкусным. А собаки оказались «злыми» и с хорошей памятью.