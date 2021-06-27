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В Уфе стая собак попыталась содрать госномер с автомобиля (видео)

В Уфе стая собак попыталась содрать госномер с автомобиля (видео)

21:04, 27 июн 2021

В Уфе стая собак пыталась украсть номер с автомобиля. Забавный случай произошел во дворе дома по улице Бикбая и попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, как свора дворняг бегала возле припаркованных автомобилей. И тут один из псов решил зубами оторвать номер с машины. К нему присоединился его сородич. Полностью сорвать табличку им не удалось. Помешала сигнализация. Пользователи соцсетей предположили, что хозяин машины как-то насолил дворнягам, возможно, не захотел поделиться чем-нибудь вкусным. А собаки оказались «злыми» и с хорошей памятью.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе ливнем затопило один из микрорайонов (видео).

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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

Теги: Уфа
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