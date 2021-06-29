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В Башкирии опубликовали список самых пьющих районов республики

В Башкирии опубликовали список самых пьющих районов республики

09:50, 29 июн 2021

В министерстве торговли и услуг Башкирии рассказали о самых пьющих и самых трезвых районах республики. В пресс-службе министерства представили статистику по продаже алкогольной продукции за 2020 год. Как оказалось, в прошлом году в среднем на каждого жителя региона пришлось 12 литров алкогольной продукции. В данном случае, речь идет только об официальных продажах – через магазины и питейные заведения. Нелегальный алкоголь в итоговую статистику не попал.

По данным Минторга Башкирии в прошлом году самым пьющим районом республики стал Уфимский – там на каждого жителя пришлось 15,9 литров спиртного. Второе место по объемам продажи алкоголя стал город Нефтекамск – там на каждого жителя пришлось 14,8 литров. Замыкает тройку лидеров по покупке спиртного Агидель – 14,5 литров на человека. Уфа заняла в этом рейтинге четвертое место – по официальным данным в башкирской столице уровень потребления составил 14,2 литра на человека.

В министерстве торговли и услуг Башкирии «КП-Уфа» назвали также самые трезвые районы республики. Меньше всего спиртного за 2020 года покупали в Ермекеевском районе – 4,9 литров на человека. Второе место занял Куюргазинский район – 5,2 литра на человека. Замкнул тройку лидеров «рейтинга трезвых районов» Федоровский – там объем продаж составил 5,9 литров алкоголя на человека.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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