В Бураевском районе Башкирии дорожники разрушили одну дорогу, ремонтируя другую

16:38, 29 июн 2021

Соответствующее обращение появилось на портале «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан». Его авторами стали жители деревни Ваныш-Алпаутово Бураевского района.







По их словам, сейчас ремонтируется 1700 метровый участок в сторону деревни Минлино. «КАМАЗы» и другая тяжелая техника ездят со стороны райцентра.

— Своими колесами они разбили дорогу от Ваныщ-Алпаутово до Бураево. Вы только посмотрите, во что она превратилась! Ямы глубокие, их так много, что все не объедешь. Плестись с «пешеходной скоростью» не хочется, но приходится: иначе с ремонтом машины проблем не оберешься, — жалуется один из местных жителей.

Судя по фото, ситуация действительно удручающая. Для грузовиков с высокой подвеской выбоины не так критичны, а вот водителям легковых приходится мучиться.Положение усугубляется жарой. Асфальт становится мягким, колеса большегрузов разбивают его и растаскивают. Водители утверждают: еще немного, и проезд станет невозможен!





— Эта трасса соединяет несколько деревень:Тепляки, Арняшево, Минлино, Сарсаз, Асавтамаково, Юмакаево, Большешукшаново, Байсакино, Ардяшево, Варжи, Кутлиярово. Без нее будет очень тяжело! — резюмируют селяне.

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Фото: letters.bashkortostan.ru

Они надеются, что ситуацию удастся изменить. И отремонтированный участок в сторону Минлино не станет причиной «убийства» других дорог.