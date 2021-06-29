Синоптики рассказали, когда в Башкирии спадет жара

18:12, 29 июн 2021

Синоптики сообщили, когда в Башкирии станет прохладнее. Напомним, с мая в республике очень жарко — температура воздуха регулярно бьет все мыслимые рекорды. Судя по свежему прогнозу погоды, завтра, 30 июня, в некоторых районах региона будет до +38 градусов. Однако есть и хорошие новости: начало июля в республике будет не таким жарким. Правда, есть одно но.







— 1–2 июля с прохождением холодного фронта ожидается неблагоприятная погода с дождями различной интенсивности, грозами, ливнями и градом, местами с сильным шквалистым усилением ветра, — сообщили синоптики Башгидрометцентра. — Температура воздуха днем несколько понизится: до +27... +32 градусов.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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