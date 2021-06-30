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В Башкортостане воздух прогреется до +38 градусов

В Башкортостане воздух прогреется до +38 градусов

09:18, 30 июн 2021

Синоптики Гидрометцентра республики в ближайшие двое суток прогнозируют повышение температуры окружающего воздуха до +38°. В ряде районов возможно выпадение дождя и града.

30 июня, прогнозируются кратковременные осадки с грозами. В ночное время температура окружающего воздуха будет не ниже +16°, +21°, в дневное время поднимется до +33°, +38°. Ветер южный, юго-восточный умеренный. 

В четверг, 1 июля, местами прогнозируются ливни и град. Температура окружающего воздуха опустится, но не значительно. В ночное время метеорологи обещают +17°, +22°, в дневное время +30°, +35°. Ветер будет переменных направлений слабый, со шквалистым усилением.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Теги: погода
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