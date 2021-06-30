В Кумертау дети попросили Путина о детской площадке

09:52, 30 июн 2021

Дети из города Кумертау обратились к президенту России с просьбой установить во дворе дома № 12 по улице Лесная, а также дома № 1 по улице Первомайская детскую площадку. Об этом сообщает сайт издания «Юшатыр» сегодня, 30 июня.







Всего во дворе этих домов на прогулку выходит около 60 детей, однако вместо качелей и горок, дети вынуждены гулять по пустырю и проезжей части.

— Наши дворы в городе Кумертау являются самыми заполненными, дети активно играют во дворах, но играют на дорогах проезжей части в мячик, катаются на самокатах, что небезопасно. В отличие от больших городов, дети в малых городах ущемлены во всех сферах, начиная от досуга, заканчивая возможностями и основное время проводят на улице, — рассказывают местные жители.

Жильцы очень просят помочь в данной ситуации и надеются, что вскоре дети смогут играть на красивой и безопасной детской площадке.





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