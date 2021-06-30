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В Абзелиловском районе подросток спас тонущего мальчика и сделал ему искусственное дыхание

В Абзелиловском районе подросток спас тонущего мальчика и сделал ему искусственное дыхание

21:27, 30 июн 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 30 июня, рассказал о 15-летнем Данире Мухамадиева из деревни Равилово Абзелиловского района, который спас мальчика на реке Кизил.

«Причем не просто вытащил ребенка из воды - он сделал ему искусственное дыхание. Это уже потом примчались взрослые, а вначале этот паренек не растерялся, не струсил и сделал все правильно», – отметил руководитель региона.

Радий Хабиров рассказал, что Данир растет в многодетной семье и поблагодарил родителей за достойное воспитание.

«Вот из таких парней вырастают настоящие мужчины», – заключил он.
Ранее сообщалось о том, что в Альшеевском районе Башкирии 11-летний мальчик утонул, купаясь в реке с родителями.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: со страницы Радия Хабирова

Теги: Абзелиловский район
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