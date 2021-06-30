В Абзелиловском районе подросток спас тонущего мальчика и сделал ему искусственное дыхание

21:27, 30 июн 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 30 июня, рассказал о 15-летнем Данире Мухамадиева из деревни Равилово Абзелиловского района, который спас мальчика на реке Кизил.







«Причем не просто вытащил ребенка из воды - он сделал ему искусственное дыхание. Это уже потом примчались взрослые, а вначале этот паренек не растерялся, не струсил и сделал все правильно», – отметил руководитель региона.



Радий Хабиров рассказал, что Данир растет в многодетной семье и поблагодарил родителей за достойное воспитание.

«Вот из таких парней вырастают настоящие мужчины», – заключил он.

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Фото: со страницы Радия Хабирова