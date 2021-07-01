Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Уфе активисты «СтопБашРТС» подали заявку на митинг против повышения тарифов

В Уфе активисты «СтопБашРТС» подали заявку на митинг против повышения тарифов

12:22, 01 июл 2021

Сегодня, 1 июля произошло повышение тарифов на коммунальные услуги. По данным Госкомитета РБ по тарифам, в республике общая сумма платежей за все услуги изменится не более, чем на 5,8%.

Активист движения «СтопБашРТС» Иван Апаев вышел к зданию Госкомитета по тарифам с плакатом, на котором движение «благодарит» главу Госкомитета Светлану Бурдюк за ежегодное повышение тарифов.

"Что примечательно, Госкомитет по тарифам находится в одном здании с партией «Единая Россия» и поэтому все повышения, наверно, проходят так легко и без каких-либо баталий", – полагает Апаев.

Ранее сообщалось о том, что АвтоВАЗ повышает цены на весь модельный ряд своих автомобилей.

По теме:
Российские производители намерены к осени поднять цены на молоко 
В Башкирии за неделю больше всего вновь подорожала морковь 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Фото: соцсети

Теги: Уфа
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: