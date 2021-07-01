В Уфе активисты «СтопБашРТС» подали заявку на митинг против повышения тарифов

12:22, 01 июл 2021

Сегодня, 1 июля произошло повышение тарифов на коммунальные услуги. По данным Госкомитета РБ по тарифам, в республике общая сумма платежей за все услуги изменится не более, чем на 5,8%.







Активист движения «СтопБашРТС» Иван Апаев вышел к зданию Госкомитета по тарифам с плакатом, на котором движение «благодарит» главу Госкомитета Светлану Бурдюк за ежегодное повышение тарифов.



"Что примечательно, Госкомитет по тарифам находится в одном здании с партией «Единая Россия» и поэтому все повышения, наверно, проходят так легко и без каких-либо баталий", – полагает Апаев.



Ранее сообщалось о том, что АвтоВАЗ повышает цены на весь модельный ряд своих автомобилей.

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Фото: соцсети