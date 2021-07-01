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В Уфе зарегистрирован температурный рекорд

В Уфе зарегистрирован температурный рекорд

13:57, 01 июл 2021

Синоптики «Башгидрометцентра» сообщают, что в Уфе зарегистрирован новый температурный рекорд.  Метеорологи сообщили, что новый абсолютный максимум был зарегистрирован 30 июня впервые с 1954 года.

«Днем 30 июня 2021 года на аэрологической станции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, который составил +36,3°», – проинформировали в метеоцентре.

Сообщается также, что в 1954 году максимальная температура воздуха повышалась до +35,4°.

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Источник: gorobzor.ru

Теги: Уфа
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