В Уфе зарегистрирован температурный рекорд

13:57, 01 июл 2021

Синоптики «Башгидрометцентра» сообщают, что в Уфе зарегистрирован новый температурный рекорд. Метеорологи сообщили, что новый абсолютный максимум был зарегистрирован 30 июня впервые с 1954 года.



«Днем 30 июня 2021 года на аэрологической станции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, который составил +36,3°», – проинформировали в метеоцентре.



Сообщается также, что в 1954 году максимальная температура воздуха повышалась до +35,4°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather



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