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В Башкирии сохранится жара, пройдут дожди с градом

В Башкирии сохранится жара, пройдут дожди с градом

09:24, 02 июл 2021

Специалисты Гидрометцентра Башкирии спрогнозировали неблагоприятные метеорологические условия в ближайшие двое суток. Жителей региона ожидают дожди, град и сильная жара.

2 июня, прогнозируются небольшие осадки, грозы, местами ливни и град. Ветер будет переменных направлений слабый, при грозе – шквалистое усиление. В ночное время температура окружающего воздуха будет не ниже +18°, +23°, в дневное время +28°, +33°, на юго-востоке региона воздух прогреется до +38°.

В субботу, 3 июня, велика возможность дождей с грозами. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Метеорологи обещают небольшое понижение температуры окружающего воздуха  в ночное время до +14°, +19°, в дневное время до +25°, +30°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Теги: погода
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