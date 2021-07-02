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В Стерлитамаке простились с Рамилем Сулеймановым, погибшим при крушении вертолета

В Стерлитамаке простились с Рамилем Сулеймановым, погибшим при крушении вертолета

09:35, 02 июл 2021

Глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов рассказал о церемонии прощания с Рамилем Сулеймановым. Напомним, 25 июня стало известно, что штурман авиационного отряда специального назначения, летчик 3 класса, старший лейтенант погиб при крушении вертолета.

«Ми-8» упал во время учебно-тренировочного полета в Ленинградской области. Члены экипажа, зная о неминуемой трагедии, до последнего уводили «вертушку» от жилых домов. Владимир Куликов рассказал, что Рамиль мечтал о небе, когда еще учился в школе. Он был смелым, добрым и умным парнем, который любил жизнь.


— Конечно, трудно здесь подобрать слова, которые бы смягчили горе, практически невозможно. Ценой своей собственной жизни Рамиль вместе с другими членами экипажа спас гражданское население. Мы гордимся Рамилем, его поступком. Искренние соболезнования семье! Соболезнования родителям Рамиля — Венеру Гайнутдиновичу и Фанисе Анваровне — и огромная благодарность за воспитание сына! — сказал Владимир Куликов.
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Источник: proural.info
Фото: с личной страницы Владимира Куликова

Теги: Стерлитамакский район
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