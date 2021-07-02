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Уфимским активистам отказались согласовывать митинг против роста тарифов на ЖКХ

Уфимским активистам отказались согласовывать митинг против роста тарифов на ЖКХ

19:53, 02 июл 2021

Об этом сегодня, 2 июля, сообщил общественник Иван Апаев. По его словам, власти сослались на введенный в республике режим повышенной готовности, в соответствии с которым в Башкирии не рекомендуется проведение массовых мероприятий.

— Чуда не произошло, сегодня я получил очередной отказ из правительства, уже третий, — сообщил Апаев. — Концерты «ДДТ», Элвина Грея, Майданова, «Любэ», а так же другие массовые культурно-развлекательные мероприятия — можно, а митинги, причем не политические, — нельзя. Создается ощущение, что у нас в республике процветает гармония, а проблем совсем нет. Люди радуются, ходят на концерты, катаются на велосипедах, участвуют в различных других массовых мероприятиях, платежи за отопление же их вообще не беспокоят, как и другие проблемы. Митинг проводить мы не будем, здоровье людей нам важней, но мы и дальше продолжаем воевать с беспределом в отопительной сфере.


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Источник: ufa1.ru

Теги: Уфа
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