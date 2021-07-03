В выходные в Башкирии ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер

09:57, 03 июл 2021

Синоптики Башгидромета рассказали, что 3 и 4 июля в Республике Башкортостан прогнозируется ухудшение погоды: ожидаются дожди, грозы, ливни, град и сильный ветер.







3 июля местами небольшие осадки, грозы, локально ливни, град. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура окружающего воздуха в дневное время составит 25-30°.



4 июля местами небольшие осадки, грозы. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного. В ночное время температура воздуха составит 14-19°, в дневное время 23-28°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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