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В Башкирии в ближайшие дни прогнозируются дожди и грозы

В Башкирии в ближайшие дни прогнозируются дожди и грозы

11:21, 04 июл 2021

Башгидрометцентр предоставил прогноз погоды в республике на ближайшие дни

Сегодня, 4 июля, погода в регионе определяется областью пониженного давления. Местами кратковременные дожди, грозы, днем по северу ливни. Ветер западный умеренный, днем порывы до 15-20м/с.

Местами по республике сохранится чрезвычайная пожароопасность. Температура воздуха днем +24…+29 градусов.

5 июля в республике ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 10-15, днем 23-28, по северу до 18 градусов.

6 июля местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 10-15, днем 20-25 градусов.

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Источник: gtrk.tv

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