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В Башкирии характер погоды не изменится: пройдут дожди с сильным ветром

В Башкирии характер погоды не изменится: пройдут дожди с сильным ветром

08:45, 05 июл 2021

Республиканский гидрометеорологический центр предоставил прогноз погоды на ближайшие сутки. 

5 июля, в Республике Башкортостан местами пройдут дожди с грозами. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывы до сильного. В ночное время температура воздуха будет составлять 11-16°, в дневное время 19-24°, по юго-востоку до 28°.

Завтра, 6 июля, значительных осадков не предвидится, но по югу Башкирии пройдут небольшие дожди с грозами. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, по югу порывы до сильного. В ночное время температура воздуха будет составлять 9-14°, в дневное время показания  21-26°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Фото: pixabay

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