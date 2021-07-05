В Бирске из-за коронавируса отменили семейный фестиваль

12:14, 05 июл 2021

Фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности, анонсированный в Бирске 8 июля, отменили. Об этом сообщает пресс-служба минтруда и соцзащиты населения Башкирии.







Напомним, семейный фестиваль должен был состояться на Октябрьской площади города – площадки планировали разместить на улице, здесь же, под открытым небом должен был пройти концерт с участием московских гостей – Марины и Дмитрия Харатьяна. Власти обещали чествовать и награждать медалями достойные семьи республики. В прошлом году праздник отменили по этой же причине.



Как объяснили в пресс-службе утром 5 июля, фестиваль решено отменить «из-за эпидемиологической ситуации в республике, и во избежание распространения коронавирусной инфекции».

Кстати, за 4 июля в республике выявлено уже 178 новых заболевших, ежедневно фиксируется на 10 случаев больше.





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