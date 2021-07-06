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Жители Учалинского района Башкирии планируют провести сход против добычи золота

Жители Учалинского района Башкирии планируют провести сход против добычи золота

08:48, 06 июл 2021

Жители села Уразово подали обращение в местную администрацию с просьбой провести сход против незаконной золотодобычи. Об этом сообщили активисты в группе «Зеленый щит Башкортостана».

По их словам, сейчас добычей ископаемого на территории села занимается фирма, которая принадлежит экс-вице-премьеру Украины Леониду Козаченко, который был включен в «санкционный список».

— Мы просим обратить внимание на нашу проблему федеральные структуры. Местные ведомства и администрация не в силах, что-либо сделать. И это несмотря на то, что все бумаги нарушений собраны. Имеется два протокола слушаний об отказе о переводе земель сельхоз назначения в промышленные, — сообщает Лена Аглиуллина.
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Источник: Администрация СП Уразовский сельсовет/vk.com

Теги: Учалинский район
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