В июле жителей Башкортостана ждет дополнительный выходной
12:06, 07 июл 2021
Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной в июле. 20 июля мусульмане празднуют священный Курбан-байрам. Этот день, согласно постановлению Правительства Республики Башкортостан от 19 августа 2020 года № 507, является в республике выходным и приходится на вторник.
Согласно Трудовому кодексу, продолжительность работы в понедельник 19 июля сокращается на один час. При предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день Курбан-байрам в число календарных дней отпуска не включается, подчеркнули в уфимской мэрии.