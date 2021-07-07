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В июле жителей Башкортостана ждет дополнительный выходной

В июле жителей Башкортостана ждет дополнительный выходной

12:06, 07 июл 2021

Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной  в июле. 20 июля мусульмане празднуют священный Курбан-байрам. Этот день, согласно постановлению Правительства Республики Башкортостан от 19 августа 2020 года № 507,  является в республике выходным и приходится на вторник.

Согласно Трудовому кодексу, продолжительность работы в понедельник 19 июля сокращается на один час. При предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день Курбан-байрам в число календарных дней отпуска не включается, подчеркнули в уфимской мэрии.

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Источник: gtrk.tv

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