В июле жителей Башкортостана ждет дополнительный выходной

12:06, 07 июл 2021

Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной в июле. 20 июля мусульмане празднуют священный Курбан-байрам. Этот день, согласно постановлению Правительства Республики Башкортостан от 19 августа 2020 года № 507, является в республике выходным и приходится на вторник.



Согласно Трудовому кодексу, продолжительность работы в понедельник 19 июля сокращается на один час. При предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день Курбан-байрам в число календарных дней отпуска не включается, подчеркнули в уфимской мэрии.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram