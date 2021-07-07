Жительница Белорецкого района родила тройняшек и стала матерью шестерых детей

15:08, 07 июл 2021

38-летняя жительница деревни Абзаково Белорецкого района Назиля Хазырова настоящая мать - героиня.







Многоплодная беременность для акушеров и неонатологов уже вызов. А появление тройни — это вообще явление экстраординарное, говорят врачи РПЦ. Беременность тройней — это проверка на прочность не только организма мамы, но и всей службы родовспоможения и детства.



Но данный случай уникален еще и тем, что женщина забеременела тройней естественным путем, не прибегая к вспомогательным репродуктивным технологиям.



Малыши появились на свет путем кесарева сечения здоровыми и с хорошим весом: два мальчика — по 1,9 кг, девочка — 1,5 кг.





«Случай с Назилей Хазыровой подтверждает, что не перевелись еще в башкирских селах женщины, способные рожать богатырей и красавиц, — добавили в перинатальном центре. — И, конечно, это подтверждает высокий профессионализм наших докторов, не пасующих перед такими вызовами».

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Источник: Башинформ