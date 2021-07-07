Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Жительница Белорецкого района родила тройняшек и стала матерью шестерых детей

Жительница Белорецкого района родила тройняшек и стала матерью шестерых детей

15:08, 07 июл 2021

38-летняя жительница деревни Абзаково Белорецкого района Назиля Хазырова настоящая мать - героиня.

Многоплодная беременность для акушеров и неонатологов уже вызов. А появление тройни — это вообще явление экстраординарное, говорят врачи РПЦ. Беременность тройней — это проверка на прочность не только организма мамы, но и всей службы родовспоможения и детства.

Но данный случай уникален еще и тем, что женщина забеременела тройней естественным путем, не прибегая к вспомогательным репродуктивным технологиям.

Малыши появились на свет путем кесарева сечения здоровыми и с хорошим весом: два мальчика — по 1,9 кг, девочка — 1,5 кг.


«Случай с Назилей Хазыровой подтверждает, что не перевелись еще в башкирских селах женщины, способные рожать богатырей и красавиц, — добавили в перинатальном центре. — И, конечно, это подтверждает высокий профессионализм наших докторов, не пасующих перед такими вызовами».
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: Башинформ

Теги: Белорецкий район
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: