Жительница Белорецкого района родила тройняшек и стала матерью шестерых детей
15:08, 07 июл 2021
38-летняя жительница деревни Абзаково Белорецкого района Назиля Хазырова настоящая мать - героиня.
Многоплодная беременность для акушеров и неонатологов уже вызов. А появление тройни — это вообще явление экстраординарное, говорят врачи РПЦ. Беременность тройней — это проверка на прочность не только организма мамы, но и всей службы родовспоможения и детства.
Но данный случай уникален еще и тем, что женщина забеременела тройней естественным путем, не прибегая к вспомогательным репродуктивным технологиям.
Малыши появились на свет путем кесарева сечения здоровыми и с хорошим весом: два мальчика — по 1,9 кг, девочка — 1,5 кг.
«Случай с Назилей Хазыровой подтверждает, что не перевелись еще в башкирских селах женщины, способные рожать богатырей и красавиц, — добавили в перинатальном центре. — И, конечно, это подтверждает высокий профессионализм наших докторов, не пасующих перед такими вызовами».
Источник: Башинформ
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